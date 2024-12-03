¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»°±º¿ð¼ùÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬°éÀ®·ÀÌó¤Ç¤ÎÃæÆüÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç3Æü¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ç¯Êð¤Ï500Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£ÊÌ¤Î½êÍÑ¤ÇµåÃÄ»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿°æ¾å°ì¼ù¿·´ÆÆÄ¤Î?½Ð·Þ¤¨?¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤«¤é¡Ö»ÙÇÛ²¼¤ÎÏÈ¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥­¥ã¥ó¥×¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·ãÎå¤â¼õ¤±¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê