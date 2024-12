AMD、Apple、テスラ、Intelでさまざまなプロセッサの開発に携わった天才エンジニアとして知られるジム・ケラー氏のAIチップ開発企業「Tenstorrent」が、シリーズDの資金調達ラウンドで、6億9300万ドル(約1040億円)を調達したことを明らかにしました。Tenstorrent closes $693M+ of Series D funding led by Samsung Securities and AFW Partners | Tenstorrenthttps://tenstorrent.com/vision/tenstorrent-closes-693m-of-series-d