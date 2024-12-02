高級魚クエ＆秋刀魚＆鯛…絶品魚料理を大食い力士が爆食！グルメすぎる九重部屋の九州場所合宿に密着▽さらに！秋の一大イベント！ライバル部屋とちゃんこ対決！◯みどころ【グルメすぎる相撲部屋】グルメすぎる九重部屋の九州場所合宿に密着！旬な地魚が大量に…九州でスゴ腕ちゃんこ長が豪華魚料理祭り！12kgの高級魚クエを…クエちり鍋＆刺身＆しゃぶしゃぶ＆漬け！さらに！秋刀魚の塩焼き100尾＆鮎の甘露煮5kg＆鯛＆巨大ヒラマ