ねんりん家(nenrinya)から、クリスマスに向けた限定バームクーヘン「マウントバームのホワイトチョコがけ〈クリスマス〉」が登場。2024年12月10日(火)から12月25日(水)までの期間、ねんりん家各店にて発売される。クリスマス限定バームクーヘン、2024年はリニューアルして登場「マウントバームのホワイトチョコがけ〈クリスマス〉」は、まるで雪のようなホワイトショコラをとろりとかけた、毎年クリスマスシーズン恒例の限定バーム