¸µµð¿Í¤Î½ïÊý¹Ì°ì¤µ¤ó¡á·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£30Ç¯Á°¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½ïÊý¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬·ëº§¼°¤òµó¤²¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤«¤é?30¼þÇ¯?¤Î·ëº§µ­Ç°Æü¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Æ»×¤¤¸¯¤ê¤¬¤¢¤ë¥«¥ß¥µ¥ó(²ÅÂå¥Á¥ã¥ó)¤È¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤òÄÖ¤ê¡ÖÂô»³¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡Á¤¹¡×¤ÈÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°