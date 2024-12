英BBCは3日、100人の女性を選ぶ「BBC 100 Women 2024: Who is on the list this year?」に、渡辺直美を選出したと発表した。【写真】仲間とともに“海外生活”を謳歌する渡辺直美BBCは、渡辺について「As one of Japan's most famous influencers」(日本で最も有名なインフルエンサーのひとり)」として紹介。「男性中心のコメディの障壁を打ち破った」と指摘した。また「ぽちゃかわいい」という言葉も使いながら、日本に