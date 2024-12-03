【トルコ】 消費者物価指数（11月）16:00 予想1.95%前回2.88%（前月比) 予想46.7%前回48.58%（前年比) 生産者物価指数（11月）16:00 予想N/A前回1.29%（前月比) 予想N/A前回32.24%（前年比) 【スイス】 消費者物価指数（CPI）（11月）16:30 予想-0.1%前回-0.1%（前月比) 予想0.7%前回0.6%（前年比) 【ユーロ圏】 フランス財政収支（10月）16:45 予想N/A前回