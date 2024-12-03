シングルボードコンピューターを開発するRaspberry Piは2024年6月に株式上場を果たし、2024年上半期には1億4400万ドル(約216億円)の売上を記録しました。そんなRaspberry Piのエベン・アプトンCEOがFinancial Timesのインタビューに応じ、興味深いエピソードを語っています。Investor relations - Raspberry Pihttps://investors.raspberrypi.com/‘We didn’t have a sales person’: Raspberry Pi CEO on building a tech start-
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