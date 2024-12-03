天皇皇后両陛下が、インドネシアから贈られた熱帯魚「スーパーレッド・アロワナ」の公開が、3日から上野動物園で始まりました。東京・上野動物園で3日から一般公開されたのは、アジアアロワナの一種「スーパーレッド・アロワナ」です。このアロワナは、去年6月、天皇皇后両陛下がインドネシアを訪問された際、当時のインドネシア大統領夫妻から贈られたものです。飼育実績のある上野動物園で広く公開されることが決まり、今年7月に