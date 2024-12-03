ガールズグループIVEが来る2025年1月のカムバックを控え、新記録を打ち立てた。【写真】IVEウォニョンの異次元ボディ＆美貌12月3日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントは「2022年8月22日に公開したIVEの3rdシングルの同名タイトル曲『After LIKE』のミュージックビデオがユーチューブで再生回数3億回（12月2日基準）を突破した」と明らかにした。『After LIKE』はキックリズムを基盤にEDM、ポップ、ハウスなど、多様なジャン