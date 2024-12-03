雪の季節を前に、日本一の高さを誇る東京スカイツリーで落雪対策の作業が公開されました。【映像】実際に起きた落雪の瞬間（2015年2月）東京スカイツリーでは、2011年から毎年この時期に地上375メートル地点での落雪対策の作業を公開しています。「今年の2月に東京で雪が降った際に活躍したのはこちらの噴霧器です。60℃のお湯や凍結防止剤などが入った水で4メートル先の雪を融かします」（リポート：中西祐加）ほかにも、雪