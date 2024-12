ノルケインジャパンは11月15日、「Wild ONE Skeleton 42mm」を発表した。「Wild ONE Skeleton 42mm Gold」(236万5,000円〜)同社は今回、同モデルのアンバサダーとしいて、アイスホッケー選手ローマン・ジョシ氏を起用した。ROMAN JOSI(ローマン・ジョシ)「Wild ONE Skeleton 42mm Grey」(90万2,000円)は、NORQAINが独自開発するカーボン複合素材NORTEQの新色であるグレーを採用したモデル。NORTEQ製ケージは、超堅牢、超軽量、高耐