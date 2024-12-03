広島の塹江敦哉投手（２７）が３日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２１００万から１９００万増の４０００万でサインした。（金額は推定）１０年目の今季はサイドスローに挑戦。功を奏し、３年ぶりに５０試合に到達した。６月中旬から９月上旬まで２０試合連続無失点をマークするなど、最終的には、５３試合に登板し、２勝０敗、防御率１・５７とフル回転を見せた。球団からは「裏（ブルペン）での準