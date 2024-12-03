中国南極中山国家大気圏観測ステーションが1日、正式に稼働しました。同ステーションは南極の大気成分の濃度変化に対して連続的かつ長期的な観測を実施し、南極地域の大気成分とその関連特性の平均状態をリアルに反映し、気候変動に対する世界の対応を支援します。南極は世界の大気環境観測で重要なバックグラウンドとなる地域です。中国気象科学研究院全球変化・極地気象研究所の丁明虎所長は、中山ステーションは南極大陸東部の