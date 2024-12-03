中国商務部、米国の対中半導体輸出規制に反対表明中国商務部。（北京＝新華社記者/李賀）【新華社北京12月3日】中国商務部の報道官は2日、米国が中国向けの半導体輸出規制を強化すると発表したことについて、次のように表明した。中国は米国の発表に留意している。この措置は半導体製造装置やメモリーチップなどの対中輸出規制を強化し、中国の136の事業体を輸出規制対象の「エンティティーリスト」に追加、ロングアーム管轄