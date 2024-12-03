ユニバーサル ミュージックは、King & Princeの最新アルバム『Re:ERA』(読み：リエラ）の発売を記念して、ポップアップストア『King & Prince POP UP STORE 2024 Re:ERA』を全国5ヶ所にて開催する。【写真】かわいい！ミニチュアフィギュアなどPOP-UP商品ポップアップストアは、三浦大知が楽曲提供したリード曲「WOW」のミュージックビデオの世界観をイメージ、Tシャツやソックス、「WOW」のミュージックビデオでも使