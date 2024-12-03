■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4445) リビンＴ 東証グロース (9376) ユーラシア 東証スタンダード (277A) グロービング 東証グロース (3559) ＰバンＣＯＭ 東証スタンダード (6707) サンケン 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6752) パナＨＤ 東証プライム (9376) ユ&#1