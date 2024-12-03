水産スタートアップのさかなドリームは、市場にほとんど出回ることのない幻の魚「カイワリ」と千葉県南房総産の「金アジ(マアジ)」を親に持つ新たな品種「夢あじ」のテスト販売を、12月2日(月)に開始した。さかなドリームについてさかなドリームは、「世界一旨い魚を創り、届ける」ことを目指す東京海洋大学発の水産スタートアップ。日本近海には4,000種以上の魚が生息し、その中には極めて美味であるものの、安定的な漁獲や養殖が