「セブンイレブン」は、12月3日（火）から、『ちいかわ』とコラボレーションしたキャンペーン「セブンイレブン×ちいかわ あったまるね、きもち」を全国の店舗で開催する。【写真】初のコラボ包み紙も登場！『ちいかわ』コラボ商品一覧■応募で当たるオリジナルグッズも用意今回開催される「セブンイレブン×ちいかわ あったまるね、きもち」は、ちいかわとコラボしたグルメの販売や豪華賞品が当たるキャンペーンなどを実施