Elon Musk(イーロン・マスク)氏がOpenAIとマイクロソフト、そしてOpenAIの共同創設者らを相手取り、反競争的行為の差し止めを求める仮処分を申請した。同氏は、OpenAIが設立時に掲げた非営利の約束を放棄し、営利企業化を進めていると主張している。.