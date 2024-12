【「プレイステーション」デザイン雑貨】 12月3日 発売 ブルーミング中西は、「PlayStation Official License」シリーズ製品の新商品を12月3日に発売した。 今回発売した製品は「どこでもいっしょ」、「サルゲッチュ」、「The Last of Us」、「ASTRO BOT」の4作品と「PlayStation」マークをデザインした雑貨。作品の世界観を再現しつつ、性別を問わず