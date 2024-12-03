リミックスポイントが４日続伸している。正午ごろに保有する暗号資産の評価損益を発表。１１月３０日時点でビットコイン、イーサリアム、ソラナ、アバランチ、ドージコイン、リップルを合わせた時価評価額が４２億９００４万円、評価益が７億９００４万円になったとしており、これを好材料視した買いが入っている。なお、暗号資産の評価損益は業績予想には含まれていないとしており、今後業績予想に著しい影響が生じ