アメリカ政府による対中国追加輸出規制の詳細が明らかになり、韓国国内の半導体業界で不安感が広がっている。【注目】外国人投資家の「韓国離れ」が加速特に中国への輸出比率が相対的に大きいサムスン電子を中心に、打撃が避けられないとの見方が出ている。12月2日（現地時間）、アメリカ商務省傘下の産業安全保障局（BIS）は「中国の軍事用先端半導体生産能力を制限するための輸出規制強化」案を発表した。この規制は、人工知能（