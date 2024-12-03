芳根京子が主演するドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』に、佐藤隆太・木村多江・奥田瑛二の出演が決定した。【写真】佐藤隆太＆木村多江がクールな先輩医師に！本作は、水谷緑著『まどか26歳、研修医やってます！』『あたふた研修医やってます。』『離島で研修医やってきました。』（KADOKAWA）を原作に、“お医者さんだって、幸せになりたい！”と願う主人公の研修医が、令和の働き方改革で変わりゆく医療現場で、「研