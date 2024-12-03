ROYが運営するインドネシアの建築研修センターに、高松建設の代表取締役社長である高松孝年らが2024年10月19日に訪問し、現地で進められている技能実習生育成の取り組みを評価しました。 ROY「インドネシアの建築研修センター」 ROYが運営するインドネシアの建築研修センターに、高松建設の代表取締役社長である高松孝年らが2024年10月19日に訪問し、現地で進められている技能実習生育成の取り組みを評価。現地の研修生