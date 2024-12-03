カトープレジャーグループは、赤沢温泉郷と赤沢漁業の全株式を取得した。赤沢温泉郷は、伊豆半島の国立公園内で大型複合リゾート施設、伊豆赤沢温泉郷を運営している。赤沢温泉ホテルや赤沢迎賓館などの宿泊施設、日帰り温泉、海洋深層水を活用したスパやプールも設けている。カトープレジャーグループでは、全体のリニューアルや新たなコンテンツの導入を進め、2年以内の完成を目指している。