人気バンドMrs. GREEN APPLEが初の韓国公演を開催する。【注目】韓国でJ-POPがブームのワケライブエンターテインメントブランドLIVETは12月3日、「Mrs. GREEN APPLEが2025年2月15、16日の2日間、高麗（コリョ）大学校ファジョン体育館で単独コンサートを開催する」と明らかにした。2013年に結成されたMrs. GREEN APPLEは、2015年のミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。『ダンスホール』『インフェルノ』『青と夏』など多く