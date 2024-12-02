｢THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection(大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション)｣では、2024年12月15日(日)まで｢Afternoon Tea “VOYAGE” La saison des poires｣が開催中です。季節の果物｢洋なし｣の魅力が楽しめるアフタヌーンティーを紹介します。 季節の果物がテーマのアフタヌーンティー ｢THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection(大阪ステ&#1254