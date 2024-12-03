藤枝MYFCは3日、MF永田貫太(23)、MF大曽根広汰(25)との契約更新を発表した。永田は愛知県出身で、鵬学園高校から中京大学へと進学。2024年から藤枝に加入した。プロ1年目の今シーズンは、6月に左肩脱臼という重傷を負うことに。明治安田J2リーグで11試合に出場し1得点。YBCルヴァンカップでも1試合に出場した。大曽根は川崎フロンターレU-18出身で、日本体育大学からベガルタ仙台に加入。2023年に期限付き移籍で藤枝に加入し、今季