日韓議員連盟の会長を務める自民党の菅義偉副総裁が、今月16日に韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領との会談を行う方向で調整していることが分かった。関係者によると、菅氏は、今月15、16日の2日間の日程で、日韓議連の幹部らと韓国を訪問する予定。韓国側の議員らと面会するほか、16日には尹大統領と会談を行う方向で調整している。日韓国交正常化から60周年を迎える中、互いの協力関係を確認したい考えだ。
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