「チャーチル会ヨコハマ」の小作品絵画展＝横浜市西区横浜を拠点とするアマチュア画家で構成する「チャーチル会ヨコハマ」（紙本治男幹事長）の小作品絵画展が２日、みなとみらい線みなとみらい駅（横浜市西区）のサブウェイギャラリーＭで始まった。入場無料。８日まで。３２回目となる今回は、同会会員３５人らが油彩や水彩などの６６作品を出品。チャリティーを兼ねており、作品は即売される。入場者をモデルに会員らが無料