タレントの秋元真夏（31歳）が、12月2日に放送されたラジオ番組「秋元真夏 卒アルラジオ」（文化放送）に出演。“最近デビューしたもの”について語った。リスナーから「最近デビューしたものはありますか？」という質問が寄せられ、秋元真夏が「最近デビューしたものはソーダ作るやつ。炭酸作る機械をね、頂きまして、それを使い始めたんですけど。その機械にガス缶みたいのを入れて、お水をペットボトルみたいなのに入れて機械に