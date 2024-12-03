大みそかに開催の『RIZIN DECADE』（さいたまスーパーアリーナ）でライアン・ガルシアと対戦する安保瑠輝也が3日、都内で行われた会見に寝坊で大遅刻をしでかした。【動画】『RIZIN』安保瑠輝也、寝坊で会見に“大遅刻”でライアン・ガルシアに逆ギレ！？榊原CEOが電話を繋げて公開謝罪予定時間の午後1時に会見がスタートし、RIZIN榊原信行CEOとアメリカで今大会をPPV配信するFANMIOのサロメンCEOが登壇。改めて今大会の海外に