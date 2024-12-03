デ・ウエスタン・セラピテクス研究所は大幅反発している。２日の取引終了後、創業２５周年記念特別株主優待を実施すると発表したことが好感されている。２４年１２月３１日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に一律でＱＵＯカード５００円分を贈呈する。 出所：MINKABU PRESS
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