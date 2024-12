組み込み機器向けのLinuxディストリビューション「OpenWrt」の開発チームが、OpenWrt専用に設計されたルーター「OpenWrt One」をリリースしました。OpenWrt Oneには、オープンソースのOpenWrtファームウェアがプリインストールされており、年数が経過してもサポートが打ち切られないことが特徴です。[OpenWrt Wiki] Welcome to the OpenWrt Projecthttps://openwrt.org/#openwrt_one_router_officially_launched[OpenWrt Wiki] Ope