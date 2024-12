Amazonが、2024年12月1日にラスベガスで開催されたAmazon Web Services(AWS)のイベント「re:Invent 2024」にて、顧客がストレージデバイスを接続してAWSクラウドにデータをアップロードできる物理的なターミナル「AWS Data Transfer Terminal」を開業すると発表しました。New physical AWS Data Transfer Terminals let you upload to the cloud faster | AWS News Bloghttps://aws.amazon.com/jp/blogs/aws/new-physical-aws-data