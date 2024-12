世界の海底に張り巡らされた通信ケーブルは、自然災害や摩耗、漁業、第三者による意図的な破壊工作など、さまざまな要因で損傷することがあります。国際電気通信連合(ITU)と国際ケーブル保護委員会(ICPC)は2024年11月29日に、海底通信ケーブルの損傷を防ぐための方法に関する会合を行う国際諮問機関を設立しました。Launch of international advisory body to support resilience of submarine telecom cableshttps://www.itu.int/