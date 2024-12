1994年12月3日に初代PlayStationが発売されてから、30周年を迎えました。PlayStationは記念モデルを発売するなどして30周年を盛大に祝っているのですが、30周年を迎えた2024年12月3日にPlayStation 5(PS5)向けに配信されたソフトウェアアップデートでは、PS5の起動画面が初代プレステのものになるというサプライズが隠されています。The PS5 Is Getting The PS1's Iconic Boot-Uphttps://kotaku.com/ps5-update-ps1-boot-up-screen