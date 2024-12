ダイエットをしてもしばらくするとリバウンドしてしまい、ダイエットのやる気を失ってしまった経験がある人も多いはず。新たな研究では、脂肪細胞は痩せた後も肥満だった頃の「記憶」を持っており、それがリバウンドの原因になっている可能性が示唆されました。Adipose tissue retains an epigenetic memory of obesity after weight loss | Naturehttps://www.nature.com/articles/s41586-024-08165-7Fat cells have a 'memory' o