これは見たことない！将来的には「すっごい長くて先端技術つき」の主翼が「飛行機の翼が切断されるのを見たことがありますか？」。ヨーロッパの航空機メーカー、エアバスの公式SNSアカウントが、このようなメッセージとともに、同社グループで開発を進めている試験機「Airbus UpNext eXtra Performance Wing Demonstrator」の主翼を切断する動画を掲載しています。エアバス「Airbus UpNext eXtra Performance Wing Demonstrator」