NY株式2日（NY時間14:19）（日本時間04:19） ダウ平均44797.36（-113.29-0.25%） ナスダック19376.94（+158.77+0.83%） CME日経平均先物38695（大証終比：+225+0.58%） 欧州株式2日終値 英FT100 8312.89（+25.59+0.31%） 独DAX 19933.62（+307.17+1.57%） 仏CAC40 7236.89（+1.78+0.02%） 米国債利回り 2年債 4.198（+0.047） 10年債 4.188（+0.019） 30年債 4.354（-
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