十明が、12月4日に新曲「君のヒーロ―」を配信リリースする。 参考：RADWIMPS＆新海誠『すずめの戸締まり』主題歌に十明が抜擢された理由上白石萌音、三浦透子に次ぐ非凡な歌声 同楽曲は、12月11日にリリースされる1stフルアルバム『変身のレシピ』からの先行配信。ポップでメロディアスなアルバムリードトラックとなり、リリースに先駆けてSNSでは弾き語り投稿がされていた。 『変