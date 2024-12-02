イギリスのMRC脳ネットワークダイナミクスユニットとオックスフォード大学による研究で、脳の学習原理が人工知能のものとは根本的に異なってることが示されています。Inferring neural activity before plasticity as a foundation for learning beyond backpropagation | Nature Neurosciencehttps://www.nature.com/articles/s41593-023-01514-1Study shows that the way the brain learns is different from the way that artif
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