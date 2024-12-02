満５０歳以上の棋士が頂点を競う将棋の第２回達人戦本戦が３、４日に東京・立川の「ＴＡＣＨＩＫＡＷＡＳＴＡＧＥＧＡＲＤＥＮ」で指される。開幕前日の２日、本戦に出場する羽生善治九段ら８人の現役レジェンドたちが立川市で前夜祭に臨んだ。３日の準々決勝で勝ち、４日の準決勝で勝利すれば史上３人目の通算１４００勝を達成する谷川浩司十七世名人は「私だけ６０代。棋士生活も４８年になり、あと何年続けられるかなと