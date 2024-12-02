東京・渋谷駅前のイルミネーションやライトアップ演出を行う『SHIBUYA WINTER ILLUMINATION 2024-2025』の点灯にあわせて、12月3日（月）〜12月31日（火）までの期間限定で、B’zデザインの街路灯フラッグが登場する。さらに、イルミネーションに彩られた渋谷の街並にB’zの新曲「イルミネーション」「鞭」がBGMとして流れる。【写真】最強ツアーメンバーを率いた稲葉浩志期間限定企画を記念して、渋谷・道玄坂に12月20日よりB