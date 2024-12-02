23:45 米製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月） 予想48.8前回48.8 3日 0:00 米建設支出（10月） 予想0.3%前回0.1%（前月比) 米ISM製造業景気指数（11月） 予想47.6前回46.5 3日 5:15 ウォラーFRB理事、米国経済研究所（AIER）会議で経済見通しについて講演（質疑応答あり） 6:30 ウィリアムズNY連銀総裁、講演（質疑応答あり） 米感謝祭翌週の月曜日サイバ&#125