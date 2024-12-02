大阪府警察本部読売新聞オンライン

65歳女が運転していた車、バックで3人はねる 3歳男児が意識不明の重体

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2日、大阪府医療機関の駐車場で3人がバックしてきた車にはねられた
  • このうち3歳男児が意識不明の重体で搬送されたが、命に別条はないという
  • ほか2人はいずれも軽傷で、府警は車を運転していた65歳女を現行犯逮捕した
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