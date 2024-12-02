忙しい日々でもこなれた印象を簡単に演出できる「大人ミディアム」。髪に自然な動きを出し、柔らかさや落ち着きのある雰囲気を楽しめるスタイルを試してみませんか？ 今回は、ママ友からも「可愛いね」と褒められるような、30・40代向けの大人ミディアムスタイルを4種類ご紹介します。 自然なこなれ感をプラスする、ミディアムレイヤースタイル 最初にご紹介するのは、髪全体に軽さを出しながらも、地毛風カラӦ
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