自民党の井上信治政調会長代理、国民民主党の玉木代表、政治アナリストの伊藤惇夫氏が２日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、「年収１０３万円の壁」の見直しなどについて議論した。井上氏は壁見直しについて、「国民の所得が増えることは良いことだが、財源が大事だ」と指摘した。伊藤氏も、国民民主が財源は「政府が考えるべきだ」と主張していることに対し、「財源をセットで提案する考え方もあったのではないか」と