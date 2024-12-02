俳優の吉高由里子（36）主演のNHK大河ドラマ「光る君へ」（日曜後8・00）のファンミーティングが2日夜、東京・渋谷のNHKホールで開催され、まひろ（紫式部）役の吉高、藤原道長役の柄本佑（37）、藤原公任役の町田啓太（34）、一条天皇役の塩野瑛久(29)、藤原彰子役の見上愛（24）が登壇した。司会はききょう（清少納言）役のファーストサマーウイカ（34）、藤原斉信役の金田哲（38）が務めた。「ふたりっ子」「セカンドバージ